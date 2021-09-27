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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: مواعيد العمل الشتوية لن تؤثر على حركة الأسواق

متى بشاي
متى بشاي

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن إعادة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية الجديدة تزامنًا مع الموسم الشتوي، لن يؤثر على سير الحركة التجارية بالأسواق، حيث أن المواطنين اعتادوا على هذه المواعيد.

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وأشار "بشاي" في بيان صحفي اليوم، إلى أن قرار تنظيم الغلق سيبدأ تطبيقه الخميس الموافق 30 سبتمبر، لافتا إلى أنه لن يؤثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.

 

وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية"، أن تحديد الحكومة مواعيد لغلق وفتح المحال أمر جيد، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، لا سيما أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح وذلك للعام الثاني على التوالي، موضحا أن ذلك يوفر لأصحاب المحالات أكثر 30% كانت مصروفات ونسريات كانت تصرف في ما لا داعي له.

 

أشار إلى أن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، والمواطن تعود على المواعيد الجديدة، لافتًا إلى أن مواعيد الغلق والفتح الصيفية كانت تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

 

وبحسب وزارة التنمية المحلية، ستعمل المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، وإلى الإغلاق في الحادية عشرة مساءً، مع لجان لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد في كل المحافظات.

 

 كما أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي تنطلق من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

 

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية التي تنطلق الخميس المقبل تبدأ من الخامسة صباحاً وميعاد الغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، بالإضافة إلى مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فضلاً عن استمرار خدمة توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على نسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.

التموين وزارة التنمية المحلية التجارة الداخلية المطاعم والكافيهات الشعبة العامة للمستوردين محطات الوقود غلق وفتح المحال حركة البيع والشراء

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