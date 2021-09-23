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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير المواقع الأثرية.. تفاصيل استعدادات محافظة الأقصر للموسم الشتوي

الأقصر
الأقصر

كشف محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر،  تفاصيل استعدادات المحافظة لتطوير المواقع الأثرية استعدادا الموسم الشتوي.

 

وقال محمد عبد القادر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" زيارة الأقصر وأسوان تعتبر من البرامج السياحية المتميزة التي يعرفها معظم السائحين خاصة في فصل  الشتاء ".

 

وتابع محمد عبد القادر :" المحافظة تعلم على صيانة وتجديد البنية التحتية لجميع عناصر المحافظة خاصة المواقع الأثرية ".

 

وأكمل محمد عبد القادر :"   يتم العمل على تطوير كورنيش مدينة إسنا كما يتم تطوير كافة المواقع الأثرية ".

الأقصر محافظة الاقصر الاثار الموسم الشتوي اخبار التوك شو

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