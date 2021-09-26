عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع تصورا لتصدير مهنة المقاولات لأفريقيا

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها شركات مقاولات ومطورون عقاريون على درجة كبيرة من الخبرة والتميز بما يجعلها مؤهلة لتحقيق طفرة عقارية وانشائية في دول القارة الأفريقية.

وأضاف  نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، في تصريحات له اليوم ان شركات المقاولات المصرية والمطورون العقاريون يحتاجون الى مزيد من المعلومات والبيانات والارقام عن احتياجات الدول الافريقية في هذا المجال وكذلك دراسة لطبيعة العمل بالدول الافريقية.

وأوضح  نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وجود فرص قوية للحصول على البيانات واحتياجات الدول الافريقية من خلال ممثلي جاهز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة في عدد من الدول الافريقية .

ودعا المهندس داكر الى ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والانشائي في دول القارة برعاية وزيري الاسكان والصناعة والتجارة يشارك فيه اعضاء جهاز التمثيل التجاري وممثلون عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء ومنظمات الاعمال والمطورون العقاريون لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والانشاءات المصرية الى السوق الافريقية .

وقال داكر عبد اللاه انه من الممكن ان يقوم جهاز التمثيل التجاري بوضع خريطة طريق لدعم تواجد مصر أفريقيا في تصدير قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية من خلال توفير بيانات مستحدثة بالفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية على مجتمع الاعمال المصري من اتحاد مقاولين وصناعات وغرف تجارية ومنظمات الاعمال المعنية بهذا النشاط.

واشار الى ان ممثلي جهاز التمثيل التجاري المتواجدون بدول القارة الافريقية لديهم بيانات ومعلومات محدثة عن قطاع التجارة احتياجات السوق هناك ويمكن ايضا جمع بيانات ومعلومات عن قطاع المقاولات والعقارات لخدمة هذا النشاط والمساهمة في تصدير العقار والمقاولات لهذه الدول.

ونوه داكر الى ان جهاز التمثيل التجاري قادر على معرفة قواعد تأسيس الشركات هناك والمناقصات التي تطرح من قبل الحكومات ودراسة اي معوقات تواجه عمل الشركات المصرية في هذه البلاد.

وأشار إلي التواجد الهام لمكاتب التمثيل التجاري فى أفريقيا في الوصول إلى المعلومات والبيانات وتوفير المناقصات الحكومية والآليات والطرق المختلفة في طرح وتنفيذ المشروعات، وامداد الشركات بالقوانين وإجراءات تأسيس الشركات، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الشركاء.

واضاف داكر عبداللاه اللاه انه من الممكن بعد الاطلاع على احتياجات الدول الافريقية في قطاع الانشاءات يمكن عقد شراكات مع دول هذه البلاد لتسهيل عمل الشركات المصرية والاستفاد من خبرات الشركات المتواجدة بهذه البلاد مما يخلق نوع من التعاون القائم على المصالح المتبادلة.

نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الاتحاد العربي شعبة الاستثمار العقارى الاتحاد العام للغرف التجارية مطورون عقاريون طفرة عقارية المقاولات شركات المقاولات فرص الاستثمار العقاري

ترشيحاتنا

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يصعب تشخيصه مبكرًا.. 7 علامات لسرطان المبيض

ماذا قال "رجل" آبي أحمد لأمريكا من على منصة الأمم المتحدة؟

رسميا.. تويوتا تعلن: السيارات الكهربائية هي العدو الأول لنا 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطة دي موجودة.. وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي إذا تفاقمت الإصابات

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجأة مدوية.. كارتيرون لم يوقع علي عقود التجديد للزمالك

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة.. فيديو

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

اﻟﻤﺰﻳﺪ