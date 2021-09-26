الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع تصورا لتصدير مهنة المقاولات لأفريقيا

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها شركات مقاولات ومطورون عقاريون على درجة كبيرة من الخبرة والتميز بما يجعلها مؤهلة لتحقيق طفرة عقارية وانشائية في دول القارة الأفريقية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، في تصريحات له اليوم ان شركات المقاولات المصرية والمطورون العقاريون يحتاجون الى مزيد من المعلومات والبيانات والارقام عن احتياجات الدول الافريقية في هذا المجال وكذلك دراسة لطبيعة العمل بالدول الافريقية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وجود فرص قوية للحصول على البيانات واحتياجات الدول الافريقية من خلال ممثلي جاهز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة في عدد من الدول الافريقية .

ودعا المهندس داكر الى ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والانشائي في دول القارة برعاية وزيري الاسكان والصناعة والتجارة يشارك فيه اعضاء جهاز التمثيل التجاري وممثلون عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء ومنظمات الاعمال والمطورون العقاريون لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والانشاءات المصرية الى السوق الافريقية .

وقال داكر عبد اللاه انه من الممكن ان يقوم جهاز التمثيل التجاري بوضع خريطة طريق لدعم تواجد مصر أفريقيا في تصدير قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية من خلال توفير بيانات مستحدثة بالفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية على مجتمع الاعمال المصري من اتحاد مقاولين وصناعات وغرف تجارية ومنظمات الاعمال المعنية بهذا النشاط.

واشار الى ان ممثلي جهاز التمثيل التجاري المتواجدون بدول القارة الافريقية لديهم بيانات ومعلومات محدثة عن قطاع التجارة احتياجات السوق هناك ويمكن ايضا جمع بيانات ومعلومات عن قطاع المقاولات والعقارات لخدمة هذا النشاط والمساهمة في تصدير العقار والمقاولات لهذه الدول.

ونوه داكر الى ان جهاز التمثيل التجاري قادر على معرفة قواعد تأسيس الشركات هناك والمناقصات التي تطرح من قبل الحكومات ودراسة اي معوقات تواجه عمل الشركات المصرية في هذه البلاد.

وأشار إلي التواجد الهام لمكاتب التمثيل التجاري فى أفريقيا في الوصول إلى المعلومات والبيانات وتوفير المناقصات الحكومية والآليات والطرق المختلفة في طرح وتنفيذ المشروعات، وامداد الشركات بالقوانين وإجراءات تأسيس الشركات، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الشركاء.

واضاف داكر عبداللاه اللاه انه من الممكن بعد الاطلاع على احتياجات الدول الافريقية في قطاع الانشاءات يمكن عقد شراكات مع دول هذه البلاد لتسهيل عمل الشركات المصرية والاستفاد من خبرات الشركات المتواجدة بهذه البلاد مما يخلق نوع من التعاون القائم على المصالح المتبادلة.