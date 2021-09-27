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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج

حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج.. الإفتاء توضح

صدى البلد

ما حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج؟ سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من زوج يروي أنه ذهب مع زوجته للعمل في السعودية، وبالفعل طوال فترة السفر كانا يعملان، ولكن جميع المال والممتلكات كانت تُسجل باسم الزوج بالاتفاق مع الزوجة ومع والدها، هل يكون بذلك مغتصب حقوق زوجته، وما حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج؟.

 

ما حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج؟ 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم كتابة مال الزوجة باسم الزوج؟ يكون الشخص مغتصب لحقوق الزوجة، في حالة أن يأخذ الزوج المال والممتلكات بغير اتفاق مع الزوجة ورضاها، فالرضا ينقل الحكم من حالة إلى الحالة، وطالما الزوجة راضية فليس هناك اغتصاب للمال ولا الممتلكات، ولكن يجب أن نراعي طريقة المعاملة هنا؛ هل هي تعطيه المال والممتلكات وتتعامل كأنهما شخصاً واحد فلا فرقاً بينهما؟، أم تعتبر الزوجة هذه الأموال والممتلكات أمانة ستقوم باستردادها في وقت لاحق، فيجب توضيح المعاملة من البداية حتى لا تختلط الأمور.

 

هل مال وممتلكات الزوجة ملك لزوجها ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.

 

وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.

 

واختتم أمين الفتوى بأنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.

 

- هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته:

هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

 

ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركي بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.

مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج مغتصب دار الإفتاء المصرية كتابة

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