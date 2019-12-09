ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
هل يجوز للزوج أن
هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنز
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول"هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل؟".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك" أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا عن رضا منها، ولا يجوز اجبار الزوجة على أن تنفق على المنزل من راتبها.

وأضاف أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن راتب الزوجة حقًا لها، فبإمكانها أن تنفق ما تريد منه على المنزل أو غيره، أو أن تمسك ما تريد، فهو أمر خاص بها.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟".

وقال الشيخ أحمد وسام: "إن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، فلتبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر".

حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها

بينما قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف مجدي عاشور، في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق الزوجة على زوجها.. الإفتاء: من حقها سكن لا يكون فيه أهله.. فيديو

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ؟.. الإفتاء ترد

حكم إنفاق المرأة على بيتها.. المفتى السابق يجيب

هل يجوز إخراج صدقة من مال زوجي على روح أبي المتوفي؟.. الإفتاء تجيب

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. الإفتاء توضح |فيديو

ترشيحاتنا

ضرب وخنق بالطرحة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة في أتوبيس بسبب حجابها

معرفة اتجاه القبلة.. تعرف على طرق تحديدها دون بوصلة

عيار 21 يسجل 657 جنيها .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في مصر

تريند الفن | حالة شريف مدكور بعد إصابته بـ فيروس في الدم.. سبب غياب رغدة عن جنازة وعزاء هيثم أحمد زكي.. حقيقة وفاة محمد عبده

بعد الفوز ببطولة كأس الخليج.. أمير الكويت يبعث برسالة إلى ملك البحرين

وفاة محمد عبده تثير الجدل في السعودية.. وهذه هي الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

شاهد السيارة الطائرة من هيونداي.. تعرف على موعد طرحها

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة