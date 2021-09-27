الري: محطة بحر البقر لمعالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه صرف زراعي.. وإزالة 600 ألف تعد على المجاري المائية

وزير الرى:

الري: محطة بحر البقر لمعالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه صرف زراعي

وزير الري: نرى التحديات فرصا جيدة لخطة استراتيجية إدارة الموارد المائية 2050

الري: إزالة 600 ألف تعد على المجاري المائية

وزير الري: مصر من أولى الدول في إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا

الري : 3 تحديات فارقة تواجه قطاع الموارد المائية |شاهد

قال عبد العاطي ، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحلية مياه مصرف بحر البقر ، أن الموارد المائية في مصر محدودة، وهي ترتكز على مياه النيل، والمياه الجوفية ، متابعا أن شبكات الصرف الصحي المتهالكة أحد التحديات الأخرى التي تواجه قطاع الموارد المائية.

وأضاف متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن مشروع محطة بحر البقر الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه اليوم يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية فى مجال الموارد المائية التي يتم تنفيذها حاليا.

وتابع وزير الري والموارد المائية،" إن هناك العديد من التحديات نواجهها ولكننا نراها فرصا جيدة قدرنا من خلالها اننا نحول هذه التحديات إلى فرص استراتيجية إدارة الموارد المائية 2050.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى إن التعديات على المجاري المائية كانت تحديا كبيرا للدولة، و تم التصدي له، موضحًا أن المواطنين فى الماضى قامت بردم أجزاء كبيرة من المجاري المائية والدولة ستقوم باسترجاع الأمر لـ طبيعته.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة قامت بمشروعات كثيرة من أجل تحقيق الأمن المائي.



وكشف الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، عن تحديات الدولة المصرية في ملف المياه، موضحا أن على رأس تلك التحديات مشكلة الزيادة السكانية، معقبا : " زدنا 25 مليون نسمة في آخر عشر سنوات .. مما يدعو للنظر لأهمية توفير موارد متجددة لتلبية الاحتياجات المائية"..

وتابع:" الحساب الاولي للخطة 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدى 100 مليار دولار لتوفير الاحتياجات المائية حتى عام 2050.

واردف: ان الخطة القومية تشمل 4 محاوروهى تحسين نوعية المياه التى تعد محطة بحر البقر جزءا منها ،وترشيد استخدامات المياه من خلال المشروع القومي لتبطين الترع وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة.