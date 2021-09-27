الفن في الممر.. فعاليات لتنمية قدرات الشباب والأطفال داخل نادي الزمالك

نظم نادي الزمالك، تحت إشراف النشاط الاجتماعي بقيادة الدكتور يحى حسن مدير النشاط البرنامج الفني لطلائع مصر تحت شعار الفن في الممر .
وتنعقد فعاليات الفن فى الممر أمام بوابة ٢ أسفل حمام السباحة الرئيسي يوميا من الساعة ٢ الي ٦ مساء ابتداءً من يوم ٢٤ سبتمبر حتى 16 أكتوبر من سن 6 ل 18 عاما .
ويشمل البرنامج الفنى للطلائع "رسم - نحت زخرف - اكسسورات وجلود - كورشيه - وأشغال - ورشة ماندالا.
وقال الدكتور حسين السمرى، إن إدارة النادى خريصة دائما على توفير عدة أنشطة للأطفال والشباب داخل مقر النادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .
وأكد السمرى أن الفن الممر هدفة تنمية قدرات الشباب الاطفال موضحا ان هناك عدة جوائز وحفلة فى نهاية فعاليات الممر لتكريم المتميزين .
وقال الدكتور يحى حسن مدير النشاط الاجتماعى أن إدارة النادى برئاسة الكابتن حسين لبيب تسعى دائما لتنمية قدرات الشباب وإقامة فعاليات لابراز قدراتهم ومواهبهم .