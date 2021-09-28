عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

في مسلسل "نيللي وشريهان" إنتاج سنة 2016، تعبر شخصية نيللي عن فتاة مدللة تعليمها أجنبي ولا تعرف حروف اللغة العربية، فتتذكر القاف على أنها دائرة أو "سيركل وعليها نقطتين"، وتذكر حرف "الظاد" لوجود "الصاد"، وحرف "الزه" لوجود "الره".
والشخصية تعبر عن الكثيرين ممن لا يعرفون أساسيات اللغة العربية لا في النطق ولا الكتابة، واليوم أصبحت اللغة العربية لغة أجنبية بالنسبة للبعض من العرب، وتواجه اللغة العربية التهميش مع ازدياد الاهتمام باللغات الأجنبية باعتبارها أساسية للتعليم والعمل.
وكشفت بعض الدراسات أن الناطقين بالعربية لديهم صعوبة في تسمية أو فهم الحروف غير الموجودة في لهجاتهم العامية، وترجع الصعوبة في قراءة اللغة العربية إلى وجود فروق كبيرة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة من حيث النطق والكتابة بالشكل الإملائي الصحيح للكلمات وكأنهما لغتان مختلفتان، ويحتاج الإنسان العربي إلى تعلم اللغة الفصحى بشكل ممنهج وكأنه يتعلم لغة أجنبية.
هل المشكلة في اللغة العربية أم في الإنسان العربي؟، المشكلة في أن الإنسان العربي يفكر ويتكلم بلهجة عامية لا يكتبها، ويكتب بلغة فصحى لا يفكر بها ولا يتكلمها، فهو يفهم الفصحى، إلا أنه يجد صعوبة في قرائتها والتعبير بها بشكل صحيح.
وتعبر اللغة عن ثقافة الأمة، وكلما تقدم الشعب وأسهم في بناء الحضارة الإنسانية، تتطور لغته لتعبر عن المفاهيم السامية والمعاني الدقيقة في كل مجالات العلم والمعرفة.
والعبرية كانت لغة طقوسية خاصة بالعبادات فقط، وأصبحت الآن لغة أساسية لملايين الأطفال في إسرائيل، يتعلمون ويتكلمون ويكتبون بها، حتى أن بعض كلماتها تسربت لبعض اللغات ووصلت للعالمية، لأن أبناءها يبدعون ويبتكرون بها، فالصناعات الإسرائيلية المتقدمة طبياً وتكنولوجياً لها أسماء عبرية.
وكذلك اللغة العربية تحيا بفكر وإبداع الناطقين بها، والدفاع عنها يضمن للأمة استمراريتها ويحفظ لها مكاناً متقدماً بين الأمم الأخرى، وقد لخص ذلك ابن خلدون بقوله :"إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وان منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم".
 

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

قلب الأوضاع في أوروبا.. ماذا يحدث حال فوز الديمقراطيين الاشتراكيين في ألمانيا؟

صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

التوصيات الختامية.. اختتام مؤتمر حكماء المسلمين بالدعوة لتأسيس ائتلاف إعلامي عربي

الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس البرازيل ويتفقان على تشجيع السياحة لمصر

هل كثرة الدعاء تغير القدر ؟.. الإفتاء تجيب

صحيفة الاقتصادية: المنتخب السعودي يفقد 23.7 مليون ريال من قيمته السوقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

انفراد .. قرار جديد بشأن انتخابات الأهلى والزمالك.. تفاصيل

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

شاهد.. لحظة تحرش شاب بـ فنانة استعراضية شهيرة في قصر العيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. معجزات ربانية.. بئر زمزم التي لم يجف ماؤها منذ 5 آلاف عام

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

المزيد

ساحة رأي

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ