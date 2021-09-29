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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يترقب أزمة منع الزمالك من القيد لخطف عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

يترقب مسوؤلو نادي فيوتشر الموقف النهائي لأزمة منع الزمالك من القيد من أجل استعارة عمر كمال عبد الواحد مهاجم الزمالك المنضم للفريق من المصري البورسعيدي في الفترة الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر قد سبق وقام بتدريب عمر كمال عبد الواحد في المصري الموسم الماضي ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا ويرحب باستعارته في حالة عدم حل أزمة القيد في الزمالك.

وتلقى عمر كمال عبد الواحد عروضا من أندية محلية لاستعارته في الفترة الحالية ولكنه يؤجل حسم مصيره انتظارا لموقف الزمالك من أزمة القيد.

المصري البورسعيدي الزمالك المصري على ماهر عمر كمال عبد الواحد نادى فيوتشر مهاجم الزمالك

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