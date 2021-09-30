تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة في جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

تنسيق الجامعات2021.. تقدم الجامعات الأهلية رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولي من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، وتعد الجامعات الأهلية مصر (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة)، جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

تنسيق الجامعات2021.. وتعد جامعة الملك سلمان الدولية من أفضل الجامعات الأهلية التي توجد على الأراضي المصرية وهذا بفضل مناهجها العالمية التي تجعل طلاب وخريجي هذه الجامعة قادرين على مواجهة سوق العمل والتعامل معه وإيجاد فرص عمل مناسبة.

الدراسة في جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

وفي هذا السياق، يستعرض لكم "صدي البلد" كل ما تريد معرفته عن الدراسة في جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية في تنسيق الجامعات الأهلية 2021.

تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

ويشمل كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية مدينة شرم الشيخ:

يضم فرع جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة شرم الشيخ 4 مجالات أساسية في تنسيق الجامعات الأهلية 2021 وهي:

مجال اللغات التطبيقية: يضم برنامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية.

مجال السياحة والضيافة: يضم برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات، وبرنامج إدارة الأحداث فى الضيافة والسياحة.

مجال الفنون والتصميم: يضم برنامج العمارة الداخلية، وبرنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

مجال العمارة: يضم برنامج العمارة.

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة رأس سدر:

يقدم فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر العديد من المجالات ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2021 وهي:

مجال العلوم الإدارية: يضم برنامج الاستثمار والتمويل، وبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات، وبرنامج التسويق والأعمال الدولية.

مجال العلوم الأساسية: يضم برنامج كيمياء البترول، وبرنامج بيولوجيا الأحياء المائية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية.

مجال الزراعات الصحراوية: يضم برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، وبرنامج الإنتاج النباتي فى المناطق الصحراوية “الزراعات الصحراوية الحديثة – زراعة النباتات الطبية والعطرية”، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية.

مجال الطب البيطري: يضم برنامج الطب البيطرى.

مجال علوم المجتمع : يضم برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة، برنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية، برنامج المعلوماتية وامن المجتمع.

مجال العلوم الصيدلية: برنامج دكتور الصيدلة.

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة الطور:

تضم جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة الطور، العديد من المجالات والبرامج في تنسيق الجامعات الأهلية 2021 وتتمثل في الآتي:

مجال الطب: يضم برنامج الطب والجراحة.

مجال الأسنان: يضم برنامج الأسنان.

مجال علوم وهندسة الحاسبات: يضم 3 برامج هي برنامج علوم الحاسب “تحليل البيانات الضخمة – الرؤية بالحاسب – هندسة البرمجيات”، برنامج علوم الذكاء الاصطناعى، برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

مجال العلوم الهندسية: يضم برنامج هندسة الطاقة، برنامج هندسة الميكاترونيات، برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات، برنامج العمارة، برنامج هندسة الحاسب، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى.

مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد و التكييف، وبرنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج، وبرنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان الدولية ـ الجلالة ـ العلمين الدولية ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تنسيق الجامعات الأهلية

ويعد القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربع للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، لزيارة موقع تنسيق الجامعات الأهلية الأربعة من هنا

معلومات هامة عن جامعة الملك سلمان الأهلية

* جامعة الملك سلمان الدولية توجد في مصر وتمتلك ثلاث فروع الأول في مدينة الطور والثاني في مدينة رأس سدر والثالث في مدينة شرم الشيخ.

* قادرة على استقبال 30,000 طالب وطالبة وما زال التطوير والتقدم مستمر لزيادة قدرتها الاستيعابية من أجل المزيد من الطلاب.

* تسعى هذه الجامعة إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي يعمل على تقدم مجال التعليم الجامعي على مستوى جمهورية مصر العربية.

* كما أنها تقدم مناهج للطلاب تجعلهم شباب تم إعدادهم علمياً وأكاديمياً وتدريبهم على جميع المهارات واللغات بالشكل الذي يجعلهم قادرين على التعامل مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة في سوق العمل.

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2021 كالتالي :

1- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

2- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

4- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

5- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

6- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

7- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

8- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الملك سلمان

1 - أصل الثانوية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2 - أصل شهادة الميلاد.

3 - صورة البطاقة.

4 - 6 صور شخصية.

5 - نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

الحد الأدني للقبول بجامعة الملك سلمان الدولية 2021

1- الحد الأدنى لكلية الطب البشرى83%

2- الحد الأهلية طب الأسنان 78%.

3- مجال الطب البيطري 73%.

4- مجال العلاج الطبيعي 87%.

5- مجال علوم التمريض 55%

6- مجال العلوم الصيدلية 78%.

7- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%.