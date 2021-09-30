دراسة.. حليب الثدي يحتوي على أجسام مضادة لمدة تصل إلى 10 أشهر

وجدت دراسة أن النساء المرضعات المصابات بفيروس كوفيد يواصلن إفراز الأجسام المضادة في حليبهن حتى 10 أشهر.

أثناء حماية الأطفال من المرض ، يمكن أيضًا استخدام هذه الأجسام المضادة لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد الحاد ، وفقًا للباحثين ، وفقًا للباحثين .

الجسم المضاد الرئيسي في حليب الثدي هو الغلوبولين المناعي الإفرازي (IgA) ، الذي يلتصق ببطانة الجهاز التنفسي والأمعاء للأطفال ، ويمنع الفيروسات والبكتيريا من دخول أجسامهم.

بالنسبة للدراسة ، قامت الدكتورة ريبيكا باول من مستشفى ماونت سيناي وفريقها بتحليل عينات حليب الثدي من 75 امرأة تعافين من كوفيد. ووجدوا أن 88 في المائة تحتوي على أجسام مضادة IgA

هذا يعني أنك إذا واصلت الرضاعة الطبيعية ، فأنت لا تزال تعطي تلك الأجسام المضادة في حليبك. يمكن أن يكون علاجًا رائعًا ، لأن Secretory IgA من المفترض أن يكون في هذه المناطق المخاطية ، مثل بطانة الجهاز التنفسي ، وهو يعيش ويعمل جيدًا هناك. يمكنك أن تتخيل أنه إذا تم استخدامه في علاج من نوع البخاخات ، فقد يكون فعالًا جدًا خلال تلك النافذة حيث مرض الشخص تمامًا ، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة [دخولهم إلى العناية المركزة]

رداً على الدراسة ، قالت الدكتورة ساريكا جوبتا ، استشاري أول ، طب الأورام وأمراض النساء الروبوتية ، مستشفى إندرابراسثا أبولو ، نيودلهي ، لموقع Indianexpress.com ، "لقد وجدت الأدبيات المنشورة مؤخرًا أن الأجسام المضادة IgA الموجودة في حليب الثدي للأمهات المرضعات المصابات سابقًا يستمر إفرازه لمدة 10 أشهر. توفر هذه الأجسام المضادة مناعة سلبية للرضع ويمكن أيضًا استخدامها لعلاج عدوى COVID 19 في المرضى المرضى

ووجد الباحثون أيضًا أن النساء اللائي تلقين اللقاحات كان لديهن أجسام مضادة خاصة بالفيروس في حليبهن . نحن نعلم أن مستوى الأجسام المضادة التي تنتجها لقاحات الحمض النووي الريبي مرتفع للغاية مقارنة باللقاحات الأخرى. لا تحتاج بالضرورة إلى هذا القدر من الأجسام المضادة لحمايتك من العدوى ، لكن تأثير الحليب يعتمد حقًا على وجود الكثير من الأجسام المضادة في دمك التي تنتقل إلى حليبك. وأضاف الدكتور باول أنه نظرًا لوجود مستوى أقل يحفزه لقاح J&J (لقاح ناقل فيروسي) ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو سبب وجود مستويات منخفضة جدًا في الحليب.