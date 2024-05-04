رئيس الوفد يقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد القيامة .. صور

حضر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد احتفال الكنيسة الانجلية بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة.

وقدم رئيس الوفد التهنئة للدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الانجيلية وقال إن هذا اليوم يوم عيد وسعادة لكل المصريين.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه شهد في الاحتفال داخل الكنيسة وجوه مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين ، معربا عن سعادته بالروح الوطنية التي تجلت في الاحتفال ، قائلا أننا جميعآ نعبد رب واحد ونعيش في وطن واحد.

وشكر الدكتور القس اندريا زكي الدكتور عبدالسند يمامة علي الحضور وقال أتوجه بالشكر الي معالي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ومرافقيه متمنيا أن يبقي الوطن مزدهرآ وأن تكون كل الايام أعيادآ لنا جميعآ.

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة في الزيارة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي واللواء احمد الشاهد والمهندس صبري الشاهد مساعد رئيس الحزب.

واستقبل رئيس الوفد قيادات لجنة المواطنة بالوفد صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنه المواطنة و عماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة والمهندس مدحت الدويرى مقرر اللجنة النوعية للمواطنة وجيهان عودو والفى صموئيل وخالد صابر ويونان وهيب أعضاء لجنة المواطنة.

38a2f8c7-a629-4364-a8d4-931963761557

84ca1b0e-6823-4b05-ade9-1763f63dcf4b

98667cc8-3868-44e1-b78c-9583dfa6645f

a08a8e0b-cebe-4ff1-8fa8-c7db6c02e3b6

ee753b82-8ca6-49f6-aaf7-b9396edb9888

ef134e76-97a8-422b-a8e9-aba8ae91c6a1