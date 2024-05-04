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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الوفد يقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد القيامة .. صور

رئيس الوفد يقدم التهنئة
رئيس الوفد يقدم التهنئة للطائفة الانجيلية بعيد القيامة

حضر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد احتفال الكنيسة الانجلية بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة.

وقدم رئيس الوفد التهنئة للدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الانجيلية وقال إن هذا اليوم يوم عيد وسعادة لكل المصريين.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه شهد في الاحتفال داخل الكنيسة وجوه مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين ، معربا عن سعادته بالروح الوطنية التي تجلت في الاحتفال ، قائلا أننا جميعآ نعبد رب واحد ونعيش في وطن واحد.

وشكر الدكتور القس اندريا زكي الدكتور عبدالسند يمامة علي الحضور وقال أتوجه بالشكر الي معالي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ومرافقيه متمنيا أن يبقي الوطن مزدهرآ وأن تكون كل الايام أعيادآ لنا جميعآ.

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة في الزيارة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي واللواء احمد الشاهد والمهندس صبري الشاهد مساعد رئيس الحزب.

واستقبل رئيس الوفد قيادات لجنة المواطنة بالوفد صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنه المواطنة و عماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة والمهندس مدحت الدويرى مقرر اللجنة النوعية للمواطنة وجيهان عودو والفى صموئيل وخالد صابر ويونان وهيب أعضاء لجنة المواطنة.

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الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد احتفال الكنيسة الانجلية عيد القيامه المجيد الكنيسة الإنجيلية

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