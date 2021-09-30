صاحب أول فكرة مزرعة سمكية يوضح مزايا مشروعه

قال المهندس مدحت العقدة، صاحب أول فكرة مزرعة سمكية تعمل بالنظام المغلق، إن فكرة مشروعه جاءت خلال زيارته للصين، حيث يقومون بأخذ محصول الإنتاج السمكى من المزارع وتصديره.



وأضاف "العقدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أنهم حققوا من خلال هذا المشروع الاكتفاء الذاتى، حيث ينتج أطنانا من الأسماك، مشيرا إلى أنه رغب في نقل هذه التجربة إلى مصر عن طريق إنتاج أطنان من الأسماك فى مساحات صغيرة عن طريق وحدات معالجة لهذا المشروع.



ولفت لوجود أبحاث صدرت فى هذا المشروع وتصنيع هذه الوحدات التي تعيد تدوير المياه بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة تتراوح من 450 ألف جنيه إلى 2 مليون ونصف المليون، لافتا إلى أن هذا المشروع نواة لمشروع استزراع سمكى والحفاظ على الموارد المائية وتوفير بيئة مناسبة للأسماك خالية من الملوثات بجميع أنواعها فى مساحة 360 م 2 وإنتاج 25 طنا سنويا.



يذكر أن المهندس عماد وصفى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، ذكر فى تصريحات سابقة أن إنتاج 2020 وصل إلى 220 ألف طن فى جميع البحيرات المصرية بجميع أنواعها، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات السمكية بهدف زيادة الإنتاج السمكى، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأضاف: “لدينا عدد جيد من البحيرات التى يمكن استغلالها بشكل جيد فى زيادة الثروة السمكية”، مشيرا إلى أنه لدينا بحيرة المنزلة، والبرلس، وكفر الشيخ، وقارون، والبردويل، وإدكو، وبحيرة ناصر، موضحا أن التطوير يعمل حاليا فى بحيرات البرلس ومريوط والمنزلة.