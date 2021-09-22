الثروة السمكية: إنتاج 2020 وصل إلى 220 ألف طن في البحيرات المصرية

قال المهندس عماد وصفى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات السمكية بهدف زيادة الإنتاج السمكى وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأضاف عماد وصفي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن لدينا عددا جيدا من البحيرات التى يمكن استغلالها بشكل جيد فى زيادة الثروة السمكية ، مشيرا إلى أنه لدينا بحيرة المنزلة ، والبرلس ، وكفر الشيخ ، وقارون ، والبردويل ، وإدكو ، وبحيرة ناصر ، موضحا أن التطوير يعمل حاليا فى بحيرات البرلس ومريوط والمنزلة.

وتابع رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، أن إنتاج2020 وصل إلى 220 ألف طن فى جميع البحيرات المصرية بجميع أنواعها.

الوصول للاكتفاء الذاتى من الأسماك جهد محترم لمواكبة الزيادة السكانية

وأشار وصفي إلى أن الوصول للاكتفاء الذاتى من الأسماك جهد محترم لمواكبة الزيادة السكانية ، موضحا أن تطوير البحيرات يساهم فى زيادة فرص تصدير إلي الدول بالخارج بسبب تحسين جودة المياه.