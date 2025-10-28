فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ما حدث بالأمس في لقاء فريقه أمام الجونة في ركلة الجزاء بمثابة “كارثة ومآساة”.

وقال عامر، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعة والتانية على راديو ميجا إف إم: ماحدث من لاعبي سموحة امام الجونة “ كارثه ومأساه”، واتخذت عقوبات كبيرة بسبب ما حدث.

وأضاف: لاعبو سموحة خسروا بالأمس لانهم تعالوا علي لاعبي الجونة، وكان هناك استهتار ولا مبالاة من اللاعبين لذلك هناك عقوبات تم اتخاذها.

وتابع: تصرف بابا بادجي مع حسام أشرف أثناء ركلة الجزاء كان مفاجئ ، وقررت ايقافه وسيتدرب منفرداً خلال الفترة المقبلة.