فرج عامر: تصرف بادجي كان مفاجئا.. وقررت إيقافه وسيتدرب منفرداً

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إدارة النادي اتخذت قرارا بإيقاف بابا بادجي بعد أزمة ركلة الجزاء بالأمس، أمام الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ماحدث من لاعبي سموحة امام الجونة في ركلة الجزاء بمثابة " كارثه ومأساه"، وفوجئت بما حدث ولكن هناك قرارات قوية بسبب ذلك.

وأضاف: تصرف بابا بادجي مع حسام أشرف بشأن تسديد ركلة الجزاء، كان مفاجئ، ولكن قررت ايقافه وسيتدرب منفرداً خلال الفترة المقبلة.

وتابع: لاعبو سموحة خسروا بالامس بسبب “الاستهتار”، وأيضا لانهم تعالوا علي لاعبي الجونة، وهناك عقوبة منتظرة علي أمادي بعد طرده امام الجونة.