فرج عامر: ما حدث من لاعبي سموحة أمام الجونة كارثة ومأساة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ما حدث بالأمس في لقاء فريقه أمام الجونة في ركلة الجزاء بمثابة “كارثة ومأساة”.

وقال عامر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعة والتانية على راديو ميجا إف إم: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة “ كارثه ومأساة”، واتخذت عقوبات كبيرة بسبب ما حدث.

وأضاف : لاعبو سموحة خسروا بالأمس لأنهم تعالوا علي لاعبي الجونة، وكان هناك استهتار ولا مبالاة من اللاعبين لذلك هناك عقوبات تم اتخاذها.

وتابع: تصرف بابا بادجي مع حسام أشرف أثناء ركلة الجزاء كان مفاجئا، وقررت ايقافه وسيتدرب منفرداً خلال الفترة المقبلة.