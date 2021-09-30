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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من غرفة مواد البناء يلتقي الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة

وفد مجلس ادارة غرفة
وفد مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات

عقد وفد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مع الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور مهندس خالد صوفي.

 

وتناول اللقاء آليات التعاون بين الهيئة وغرفة مواد البناء وطلب عمل لجنة لمتابعة المواصفات واشتراطات الجودة وتوفير المعلومات والبيانات عن الإصدارات الجديدة للهئية وتوفيرها لكل أعضاء الغرفة في كل مجالات صناعات مواد البناء.

 

وأكد وفد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم الاتفاق علي دراسة عمل ألية تهدف إلي فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة لمساعدة الأعضاء في تذليل اية مشاكل قد تطرأ والتنسيق مع الهيئة لحلها فضلا عن اقامة فاعليات وورش عمل مشتركة للتوعية بكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس العالمية واشتراطات الجودة الشاملة.

 

وقدم أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، التهنئة للدكتور خالد صوفي علي توليه إدارة الهيئة.

 

وأكدوا علي حرص مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية علي استمرار التعاون بين الجانبين وخدمة المجتمع الصناعي وبالاخص قطاع مواد البناء.

 

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة، المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة رئيس شعبة المواسير وهشام مدكور ابو العز عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات عضو مجلس إدارة الغرفة ونادية عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمهندس علي سنجر عضو مجلس الادارة رئيس شعبة الحراريات والطوب والدكتور حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة‎.

مواد البناء اتحاد الصناعات المواصفات والجودة صناعات مواد البناء الصناعات

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