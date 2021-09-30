"Dogs " على" السلام" غداً بالمجان

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "Dogs " من إنتاج الفرقة ، يعود من جديد على مسرح السلام بشارع القصر العيني اليوم الخميس و غدا الجمعة الموافق ٣٠ سبتمبر و١ أكتوبر في تمام السادسة مساء.

وياتى ذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشر حيث يقدم العرض بالمجان .



جدير بالذكر ان العرض المسرحي" "Dogs" بطولة مجموعة من المتميزين من خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " .

Dogs تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.