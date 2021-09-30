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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"Dogs " على" السلام" غداً بالمجان

مشهد من العرض المسرحى
مشهد من العرض المسرحى dogs

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "Dogs " من إنتاج الفرقة ، يعود من جديد على مسرح السلام بشارع القصر العيني اليوم   الخميس و غدا الجمعة  الموافق ٣٠ سبتمبر و١ أكتوبر في تمام السادسة مساء.

وياتى  ذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشر حيث يقدم العرض بالمجان .


جدير بالذكر ان العرض المسرحي" "Dogs"  بطولة مجموعة من المتميزين من خريجي  الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " .

 

Dogs  تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

Dogs مهرجان القومى للمسرح الجمعة المهرجان القومي للمسرح القومى للمسرح البيت الفني للمسرح ابدأ حلمك قصر العيني

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