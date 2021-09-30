برلماني: زيارة الوفد الأمريكي رفيع المستوى لمصر دليل على عمق العلاقات بين البلدين

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، أن زيارة الوفد الأمريكي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان لمصر، ولقائه الرئيس السيسي تؤكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية وتشعبها في كافة المجالات.

واضاف بدران في تصريحات له اليوم، أن لقاء السيسي- سوليفان بعد أيام قليلة على انتهاء مناورة النجم الساطع، يؤكد ان العلاقات طبيعية واستراتيجية تمامًا بين القاهرة وواشنطن، ولا مشاكل على الإطلاق وفق ما يروج له بعض المغرضون.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الولايات المتحدة ترى مصر عنصرا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالخصوص بعد الدور المصري الفعال في وقف الحرب الأخيرة، في قطاع غزة رغم ضراوتها وغيرها من الملفات التي لايمكن تجاهل دور مصر فيها أو تاثيرها.

واختتم النائب بأن تميز العلاقات المصرية – الأمريكية، كان سمة غالبة مع مختلف الإدارات الأمريكية، وهى كذلك مع إدارة بايدن فمصر القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة وتحركاتها بفضل رؤية وتوجيهات السيسي تصب دائما لصالح الأمن والاستقرار.