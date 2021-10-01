أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي: القرار قاس على الطلاب في هذه المرحلة العمرية.. والخبراء يردون: يجب التأقلم مع أسلوب التعليم الذي يدفعنا للتقدم بالتصنيف العالمي

أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي: عاوزين تخفيف للمناهج مش العكس

خبير تعليم يرحب بتطبيق منظومة تقييم رابعة ابتدائي ويطالب باختفاء أسلوب «المواساة»

خبير تعليم: تقييم رابعة ابتدائي سيضعنا بين أفضل 10 دول بالتصنيف العالمي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري 133 لسنة 2021 عن آليات وأدوات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي على النظام الجديد 2021-2022، من خلال تطوير مهارات الطلاب، بإضافة مناهج جديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنها انتهت من استعدادات العام الدراسي الجديد، وجرى إضافة مواد القيم واحترام الآخر، والمهارات الفنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمناهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن نظام التقييم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، في صورة 4 ألوان تعبر عن اكتساب الطالب للمعارف والمهارات.

وتسبب الكتاب الدورى الذي أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والخاص بآليات وضوابط التقييم والدراسة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالنظام التعليمي الجديد في حالة من الجدل بين أولياء أمور الطلاب.

وأكد أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي أن قرار تدريس 12 مادة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بخلاف تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية هو قرار قاسى على الطلاب في هذه المرحلة العمرية.

حيث علق ولي أمر طالب، بالصف الرابع الابتدائي، صعب ننقل الطالب نقله زى دي مرة واحدة عن طريق ٣ إمتحانات ومخرجات وألوان وإمتحانات خاصة إننا الـ ٣ سنين اللى فاتت لم يمتحن الطلاب أي حاجه ولم يدرسوا المنهج كله وفيه مناهج لم تدرس مثل احترام القيم، المهارات المهنية وهانتفاجىء بنظام إمتحان منعرفش عنه حاجه ولا تم تدريبهم عليه مدرسين وطلبه وكالعادة هانبقى دفعة تجارب».

ومن جانبة قالت ولية أمر: "ده عبء على الطالب والأم وحاجه غير محتملة في الوقت والظروف دي، عاوزين تخفيف وتسهيل وتقليل مش العكس".

وقال ولي أمر طالب اخر، بالصف الرابع الابتدائي انه قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يدرب الطلاب على ذلك، ويرى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تفعيل أكثر ومتابعة من الإشراف.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن نظام التقييم الجديد الذي سيجرى خلال العام الدراسي الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي يسهم في ارتقاء مصر بالتنصيف الدولي للتعليم، لتصبح ضمن أفضل 10 دول، وذلك بعدما كانت في المركز قبل الأخير بين 165 دولة قبل أعوام قليلة.

وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إننا كنا منذ عامين في المركز 164 حول العالم، وهو المركز قبل الأخير بين الدول، وقبل شهور صعدنا للمركز 97 بفضل تنفيذ المنظومة الجديدة، وفي العام الذي سيتم فيه التقييم التصنيف العالمي للتعليم ونتوقع أن نكون بين الـ10 الأوائل على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن تخوفات بعض الأسر المصرية من استمرار نظام الدرجات التراكمية وتأثيره على المجموع الكلي للطالب غير حقيقية، خاصة في ظل رسائل الطمأنينة التي بعث بها وزير التعليم بشأن إتاحة أكثر من فرصة للامتحان حتى يتدرب الطالب جيدا، وفي النهاية يحتسب له أعلى الدرجات.

وطالب الخبير التربوي، بعقد اختيار نماذج فردية من الطلاب بشكل عشوائي لإخضاعهم لنظام التقييم الجديد، موضحًا أن تلك الاختبارات ستتم وفق مواصفات ومقاييس دولية، بهدف قياس مهارات التعلم، وتطبيق منظومة الفهم والحوار، بدلاً من الحفظ والتلقين.

وتابع: "طلاب النظام التعليم الجديد الذين سيدرسون بالصف الرابع الإبتدائي في العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، هم نواة تطبيق المنظومة الجديدة، وفي العام الدراسي 2021/ 2022 سوف يتم اختيار نماذج عشوائية منهم، وإخضاعهم للتقييم الدولي يضم تقييم المؤسسة التعليمية والنظام المتبع والمناهج والمعلمين وتدريبهم ومستوى الطلاب وبناء عليه يتم استحداث نظام التقييم ".

وكشف "فتح الله" أن نحن الآن أمام اختبار جديد وهو تعزيز وتقييم مناهج رابعة ابتدائي، لقياس مهارات التعلم، وتطبيق منظومة الفهم والحوار، بدلاً من الحفظ والتلقين.

ومن جانبة أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه لاحظ على مدار الفترة الماضية أن أولياء الأمور يتعاملون مع ظاهرة التعليم الذكى وتقنيات التعليم عن بعد التى وفّرتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى باعتبارها أمراً مؤقتًا، مطالبًا من اولياء الامور التعامل معه كأسلوب جديد للدراسة في فصولهم ليتلقوا المواد العلمية بأسلوب التلقين والتعليم الحديث الذى يسعي للتقدم في التصنيف العالمي للتعليم.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة اتقان وسائل التكنولوجيا الحديثة لتدور أفكارهم فى أفق واسع متأقلم مع تقنيات ومفاتيح الابتكار التى تقوم عليها عملية التعليم فى العالم المتقدم ككل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة، بضرورة تصحيح المفاهيم، ابتداءً من أولياء الأمور، مروراً بالمعلمين أنفسهم والقائمين على العملية التعليمية، وصولاً إلى أبنائنا الطلاب، بحيث يعى الجميع أن تقنيات التعليم الذكى ووسائل التعليم عن بعد التى أتاحتها الحكومة الآن هى المستقبل الذى سيستمر، بغض النظر عن استمرار جائحة كورونا من عدمه، بمعنى أن الحكومة استغلت الأزمة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا فى تنفيذ ما تأخرنا فى تنفيذه لسنوات طويلة مضت.

وأعلن الخبير التربوي، أن هذا هو الواقع الذى لابد أن يستمر، وينبغى أن يختفى أسلوب «المواساة» الذى يقوم به أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب فى «تصبيرهم» على عدم قدرتهم على التعامل مع تقنيات التعليم الحديث، وذلك من خلال عبارات «بكرة ترجعوا مدارسكم.. الأسلوب ده مش هيستمر.. هترجعوا تمتحنوا فى الفصول قريب.. لما كورونا تنتهى هتنتهى إجراءات التعليم الإلكترونى الحالية".

وأعتقد أن هذه العبارات تمثل خطأً كبيراً يرتكبه أولياء الأمور بحق أبنائهم الطلاب، لأنهم بذلك يبطلون الدافع لدى الطلاب فى التأقلم مع أسلوب التعليم الذى يتبعه العالم المتقدم حالياً.. ويدفعونهم إلى التشبث بأسلوب التعليم التقليدى الذى لن ينتج لنا إلا خريجاً تقليدياً.

وتابع الخبير التربوي، "وبالتالى علينا جميعاً دعم فكرة نظام التعليم الجديد لتكون تجربة نجاح جديدة تحققها الدولة المصرية على طريق التقدم والتنمية، وأن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى دعم التجربة ودعم القائمين عليها لا فى هدمها.

وشدد "شحاتة"، علي أن لابد نعلم جميعاً أن التعليم التقييمي بوسائله الجديدة التى تم توفيرها فى جميع المدارس الحكومية والخاصة تحارب بشكل مباشر الدروس الخصوصية، لذا ستجد هذه التجربة من يهاجمها ويستهدف إفشالها من داخل المنظومة التعليمية نفسها، من خلال إثارة الطلاب وأولياء الأمور ضد النظام المقام للتعليم حالياً، وإقناع الطلاب وأولياء أمورهم بأن المعلمين أنفسهم غير قادرين على التأقلم مع تقنيات التعليم الحديثة، فكيف للطالب أو التلميذ الذى يبلغ عمره عدة سنوات أن يتأقلم معها؟!

وأوضح الخبير التربوي أن الهدف من دعم فكرة نظام التعليم الجديد هو إعطاء وقت كافٍ للوزارة وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم للتأقلم مع نظام التعليم الجديد.

وجدير بالذكر نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا للمناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى ومنها كتاب «المهارات المهنية»، قائلا: ونحن نستعد لاطلاق المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب «المهارات المهنية» و«الدراسات الاجتماعية» و«القيم واحترام الآخر» لهذا العام وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

كما أعلن شوقى ان الوزارة قد انتهت من تاليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقررت الوزارة تطبيق المناهج الدراسية على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بكل مدارس التعليم العام: (الرسمية– الرسمية للغات– الرسمية المتميزة للغات– الخاصة بنوعيها العربي واللغات).

وتشمل المناهج الدراسية: التربية الدينية الإسلامية- التربية الدينية المسيحية- القيم واحترام الآخر- اللغة العربية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- اللغة الإنجليزية (Connect)- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة التوكاتسو- واللغة الإنجليزية (Connect Plus).

وأكدت الوزارة أن مجمل الفترات لليوم الدراسي (4) فترات ،ومجمل الفترات أسبوعيا (20) فترة ،ومدة الفترة (حصتان 90) دقيقة .

وبالنسبة لأنشطة التوكاتسو يقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارت المهنية يقوم بها معلمي المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية أو التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

ويعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

ويدرس الطلاب في الصف الرابع (12) مقررا دراسيا بالإضافة إلى التوكاتسو، يتم تقيمها بناء على الاختبارات: والتى تقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأيضا المهام الأدائية: تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وهي تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولي يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.