وزير الكهرباء : مراكز آلية التحكم تشرف على الشبكات لحظة بلحظة

مصر تعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الطاقة الشبكية لابد من نقلها على شبكات بجهود مختلفة و هى ٥٠٠ الف فولت او ٢٢٠ الف فولت .



وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbc مصر، أن مصر كانت لا تمتلك مراكز آلية للتحكم فى شبكات توزيع الكهرباء.

وأوضح أن مراكز آلية التحكم تعمل بالاشراف على الشبكات و جمع المعلومات لحظة بلحظة: على الشبكة و فى حال حدوث مشكلة فى الكهرباء يتم نقلها فورا الى مركز التحكم دون الحاجة لابلاغ شركة توزيع الكهرباء. .



وتابع “ جارٍ العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمس مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء (5) مراكز تحكم و(4) مراكز تحكم بشركتى شمال وجنوب القاهرة وهي تحكمات (مدينة نصر-القاهرة الجديدة – الدقي -6 أكتوبر)، ومركز تحكم شرق اسكندرية وعلى التوازى سيتم تنفيذ (4) مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة".

وأشار إلى، أن مصر تعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.