سماء إبراهيم: بدايتي الفنية كانت من خلال مسرح المدرسة

حلت الفنانة سماء إبراهيم، ضيفة ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر قناة الأولى المصرية، للحديث عن بداية دخولها عالم الفن.

وقالت سماء إبراهيم ، إن نشأتها الفنية كانت على مسرح المدرسة، حيث اهتمت المدرسة التي كانت تدرس بها في المرحلة الابتدائية والإعدادية بالفنون المختلفة والعمل على دعم الطلبة الموهوبين.

وأشارت إلى أن التمثيل أمام الكاميرات كان يحتاج منها مجهود كبير عن التمثيل المسرحي، وذلك نتيجة خوفها الشديد من الوقوف أمام الكاميرات.

وأوضحت:" هناك مجموعة من الفنانين والمخرجين الذين يعدوا مؤشر قوي على نجاح العمل الذي يشاركون فيه.