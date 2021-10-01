نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

يجري غدًا محمد حمدي لاعب المنتخب الوطني آشعة لتحديد مدى اصابته وبرنامج علاجه، وكان اللاعب قد أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني مع ليبيريا.

تمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الليبيري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهتي ليبيا.

تفاصيل المباراة..

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الليبري بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب استاد برج العرب، استعداداً لمباراتي ليبيا المرتقبتين.

حاول لاعبو منتخب مصر فك حصارات ليبيريا التي كانت من الثانية الأولى لا تتخطى منتصف ملعبهم، ولكن لم يتمكن لاعبي الفراعنة من اختراقها.

تمركز لاعبو ليبيريا بشكل قوي للغاية في منطقة جزائهم ومنتصف ملعب، مما اضطر لاعبي منتخب مصر يلجأون لحلول فردية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

سدد عبد الله السعيد كرة قوية في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ولكن لم تكن منضبطة على المرمى ومرت على حارس ليبيريا بسلام.

ونظم منتخب مصر هجمة مميزة على مرمى ليبيريا في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو على رأس عبد الله السعيد الذي سدد رأسية متقنة ولكن تصدى لها الحارس وأخرجها إلى ركنية.

سجل محمد شريف هدف منتخب مصر في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من محمود الونش وارتقى باهر المحمدي مشتركاً مع حارس مرمى ليبيريا وسقطت الكرة أمام محمد شريف الذي أسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء وفي النهاية أسكنها الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بهدفين دون مقابل في أول تجربة لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).