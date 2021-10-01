عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

منتخب مصر
منتخب مصر

 

يجري غدًا محمد حمدي لاعب المنتخب الوطني آشعة لتحديد مدى اصابته وبرنامج علاجه، وكان اللاعب قد أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني مع ليبيريا. 

تمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الليبيري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهتي ليبيا.

تفاصيل المباراة..

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الليبري بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي يقام على ملعب استاد برج العرب، استعداداً لمباراتي ليبيا المرتقبتين.

 

حاول لاعبو منتخب مصر فك حصارات ليبيريا التي كانت من الثانية الأولى لا تتخطى منتصف ملعبهم، ولكن لم يتمكن لاعبي الفراعنة من اختراقها.

 

تمركز لاعبو ليبيريا بشكل قوي للغاية في منطقة جزائهم ومنتصف ملعب، مما اضطر لاعبي منتخب مصر يلجأون لحلول فردية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

 

سدد عبد الله السعيد كرة قوية في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ولكن لم تكن منضبطة على المرمى ومرت على حارس ليبيريا بسلام.

txt

مدرب ليبيريا : أحسد منتخب مصر على لاعبيه وخضنا المباراة بفريق صغير السن

txt

منتخب مصر يفوز على ليبيريا 2-0 في أول تجربة لـ كارلوس كيروش

ونظم منتخب مصر هجمة مميزة على مرمى ليبيريا في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو  على رأس عبد الله السعيد الذي سدد رأسية متقنة ولكن تصدى لها الحارس وأخرجها إلى ركنية.

 

سجل محمد شريف هدف منتخب مصر في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من محمود الونش وارتقى باهر المحمدي مشتركاً مع حارس مرمى ليبيريا وسقطت الكرة أمام محمد شريف الذي أسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء وفي النهاية أسكنها الشباك.

 

وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بهدفين دون مقابل في أول تجربة لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي  الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).

مصر ليبيا البرتغال عبد الله السعيد منتخب مصر محمد الشناوي محمد حمدي ستاد برج العرب

ترشيحاتنا

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

الرئيس التونسي: لا للتسلل وفرض اختيارات في الحكومة

مصطفى حجاج يكشف عن عمره الحقيقي على الهواء.. فيديو

مى كساب: بكيت فى حكاية عقبال عوضك لأني عشت التفاصيل مع ماما

المنقوش توجه دعوة للسعودية للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

حسين ياسر المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك|صور

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ