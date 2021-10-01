عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق المال: جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية شهدت تباين أداء المؤشرات

صدى البلد

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن جلسة نهاية الأسبوع شهدت  تباين اداء المؤشرات وبعض انخفضات متتالية خلال الأسبوع  .

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد، بدأت جلسة الأحد جلسة بداية الاسبوع علي 10692 لمؤشر الـ 30 وبداء المؤشر الـ 70 عند  2793  والمؤشر 100 بداء عند  3750 نقطة وكانت المشتريات مكثفة من قبل المصريين والعرب وكانت في جانب البيع من قبل الاجانب والمؤسسات .

واوضحت حنان رمسيس أن جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع بدأت بتباين في المؤشرات حيث بداء المؤشر الـ 30بانخفاض بنسبة 78,% تقدر ب 81ؤنقطة ليصل الي 10310 نقطة  والمؤشر 70 مستقر في المنطقة الخضراء بارتفاع 24,%تقدر ب 7 نقاط ليصل الي 2706 نقطة .


واشارت رمسيس إلى ارتفاع المؤشر الـ 100 الاوسع نطاقا بسبة 17,%وتقدر ب 7 نقاط ليصل الي 3638 نقطة  ووصلت قيم التداولات الي المليار ومائتان مليون نقطة وتم التداول اليوم علي 160 شركة وكان 29شركة رابحون و28 شركه خاسرون وقد مال المصريين والعرب الي الشراء والاجانب والمؤسسات الي البيع في اتجاه مستمر .

الجدير بالذكر أن   اختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية بورصة بالبورصة المصرية ء مؤشرات البورصة أسواق البورصة

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

"بسبب مليون جنيه" .. كواليس فشل انتقال طارق حامد إلى الأهلي

بعد تصديق الكونجرس.. بايدن يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

العروسة طالق.. مصطفى حجاج: هذا أغرب موقف حدث في حفل زفاف.. فيديو

دعاء للميت مكتوب ومستجاب احرص عليه ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ