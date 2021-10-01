خبير أسواق المال: جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية شهدت تباين أداء المؤشرات

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن جلسة نهاية الأسبوع شهدت تباين اداء المؤشرات وبعض انخفضات متتالية خلال الأسبوع .

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد، بدأت جلسة الأحد جلسة بداية الاسبوع علي 10692 لمؤشر الـ 30 وبداء المؤشر الـ 70 عند 2793 والمؤشر 100 بداء عند 3750 نقطة وكانت المشتريات مكثفة من قبل المصريين والعرب وكانت في جانب البيع من قبل الاجانب والمؤسسات .

واوضحت حنان رمسيس أن جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع بدأت بتباين في المؤشرات حيث بداء المؤشر الـ 30بانخفاض بنسبة 78,% تقدر ب 81ؤنقطة ليصل الي 10310 نقطة والمؤشر 70 مستقر في المنطقة الخضراء بارتفاع 24,%تقدر ب 7 نقاط ليصل الي 2706 نقطة .



واشارت رمسيس إلى ارتفاع المؤشر الـ 100 الاوسع نطاقا بسبة 17,%وتقدر ب 7 نقاط ليصل الي 3638 نقطة ووصلت قيم التداولات الي المليار ومائتان مليون نقطة وتم التداول اليوم علي 160 شركة وكان 29شركة رابحون و28 شركه خاسرون وقد مال المصريين والعرب الي الشراء والاجانب والمؤسسات الي البيع في اتجاه مستمر .

الجدير بالذكر أن اختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة.