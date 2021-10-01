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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفل مصري يبتكر روبوتا لجمع نفايات مستشفيات العزل

روبوت يجمع النفايات
روبوت يجمع النفايات

قال ياسين علي، طالب في المرحلة الإعدادية طور روبوت لجمع نفايات مستشفيات العزل، إنه يعمل في مجال برمجة الألعاب وأصغر معتمد من مركز التطوير التكنولوجي والأسبوع العربي للبرمجة ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ومركز الموهوبين والتعلم الذاتي.


وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «طورت عقل الروبوت الذي يتم تخزين الأوامر عليه مثل المسافة التي يمشيها، ويستخدم هذا الروبوت في جمع النفايات، وأخطط لجعله متعدد الاستخدامات، حيث سأقوم بتركيب كاميرا له لكي يدخل أماكن يصعب عليّ دخولها».


وتابع: «وسأستخدم مواتير مناسبة للمهام التي أنفذها، مثل الكاميرا يمينا ويسارا، وعموما فأنا أشعر بسعادة كبيرة عندما أقدم المساعدة لأي شخص يطلب مني معلومة، ففي البداية لم أكن أتحدث بطلاقة، لكنني طورت مهاراتي عن طريق التدريب، وكانت البداية من مركز التطوير التكنولوجي». 


وأوضح، أن والديه يقدمان المساعدة له، مشيرًا إلى أنه اخترع الروبوت منذ أسبوعين، لكنه بدأ العمل في هذا المجال منذ عام واحد فقط.
 

 

 

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