أهلى خايفين عليا .. درة :عريس اتقدملى ونهايته كانت في قسم الشرطة

قالت الفنانة درة ، إن هناك شخص قام بطلب يدها للزواج وكانت فى تونس وقتئذ وقام بمطاردتها فى كل مكان تذهب إليه معقبة :" كان ابويا واخويا خايفنين عليا جدا وقتها " .



وكشفت " درة " ، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، تفاصيل التخلص من مطاردة هذا الشخص حيث قامت أفراد الشرطة التونسية بعمل كمين لهذا الشخص وتم القبض عليه .

وأشارت درة إلى أنها على الرغم من أن بطلة المسلسل غالية تزوجت عبر وسائل الانترنت ولكنها انفصلت عن هذا الزوج بعد ذلك وانجذبت لشخص شاهدته على الطبيعة معقبة :" شخص شافته من لحم ودم مش عن طريق شاشة ولوحة مفاتيح " ، وجمعتهم مواضيع مشتركة وحالة حوار للتأكيد على اهمية التواصل الحقيقى والمشاعر الحقيقية عن طريق المقابلة والتواصل وجها لوجه .



يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.