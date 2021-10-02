عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فستانى بيقعد على كرسى لوحده.. درة: ده أكتر موقف محرج بتعرضله

الفنانة درة
الفنانة درة

قالت الفنانة درة ، إنها تصاب  بالإرتباك الشديد عند تعرضها لمواقف محرجة لافتة إلى انها تعانى من نسيان الأسماء ولكنها تحفظ الوجوه جيدا بكل تفاصيلها حيث تمتلك ذاكرة بصرية كبيرة .


وكشفت "درة" ، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، أن ضخامة حجم فساتينها فى المهرجانات يجعلها تستعين بالمقعد المجاور لها حتى تضع نصف فستانها الآخر عليه معقبة " لازم فستانى بيقعد على الكرسى اللى جانبى " .


وأشارت إلى أنها على الرغم من أن بطلة المسلسل غالية تزوجت عبر وسائل الانترنت ولكنها انفصلت عن هذا الزوج بعد ذلك وانجذبت لشخص شاهدته على الطبيعة معقبة " شخص شافته من لحم ودم مش عن طريق شاشة ولوحة مفاتيح "  وجمعتهم مواضيع مشتركة وحالة حوار للتأكيد على اهمية التواصل الحقيقى والمشاعر الحقيقية عن طريق المقابلة والتواصل
" وجه لوجه "  .


يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

 

أخبار درة نجلاء بدر يسرا اللوزي مهرجان منى الشاذلى فستان

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة في حضانة وإغلاقها بعد وفاة طفل في ظروف غامضة

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

مباريات اليوم .. مواعيد ماتشات السبت 2 أكتوبر في دوريات أوروبا والسعودية

5 آليات لتنظيم عمل الأقفاص والمزارع السمكية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين| تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 17 فضلاً لحب النبي لا تعرفها

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ