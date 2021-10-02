تعليق الدراسة في حضانة وإغلاقها بعد وفاة طفل في ظروف غامضة

في بريطانيا:

في ظل ما يعانيه العالم من حيرة بين استئناف الدراسة بشكل كامل في ظل المخاطر المحيطة والتي من بينها فيروس كورونا أجبرت السلطات البريطانية على إغلاق دار حضانة بسبب وفاة طفل بشكل غامض.

أغلقت السلطات البريطانية دار حضانة لمدة 6 أسابيع بعد وفاة تلميذ بسبب "حالة طبية مفاجئة وغير متوقعة للغاية" والتي لم يتم الكشف عنها.

تم إغلاق حضانة جيلي بينز داي في آشفورد في كينت ببريطانيا، في أعقاب الحادث، حيث أشارت منظمة الرقابة التعليمية Ofsted إلى "مخاوف تتعلق بالأمان".

كتب رؤساء الحضانة لإبلاغ الوالدين بالوفاة المأساوية للطفل. جاء في الرسالة الإلكترونية أن سبب حالة الطوارئ الطبية غير معروف في الوقت الحالي، لكن الموظفين "متورطون بشكل مباشر في المساعدة" في الرعاية الطبية للطفل.

علقت Ofsted تسجيل الحضانة، ومن المتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع، واضطر الآباء إلى وضع أطفالهم في أماكن للرعاية البديلة.

كتبت مديرة الحضانة ديبي ألكوك في رسالة بريد إلكتروني إلى أولياء الأمور: "ستدركون أنه في الأسبوع الماضي يوم الخميس، احتجنا إلى طلب خدمات الطوارئ لحضور الحضانة بسبب حالة طبية مفاجئة وغير متوقعة للغاية.