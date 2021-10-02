شاهد .. تشييع زوجة القيادي الشيعي الغائب موسى الصدر لمثواها الأخير

انطلق موكب تشييع جثمان زوجة القيادي الشيعي الغائب موسى الصدر من روضة الشهيدين باتجاه مدينة صور في لبنان .



وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان بيانا نعي فيه "وفاة زوجة مؤسسة باپروين عزيز الله خليلي حرم سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، السيدة ام صدري، التي انتقلت إلى جوار باريها بعد ظهر هذا اليوم الخميس".



وقال البيان : "لقد كانت الراحلة مثال المرأة الرسالية الصابرة المحتسبة، فكانت رفيقة درب الإمام الصدر في مسيرته الجهادية، وأمضت نصف حياتها على رجاء عودته متحدية لوعة الفراق وألم المعاناة".

وتابع المجلس الإسلامي "تشييع جثمان الفقيدة، الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد السبت، من أمام مؤسسات الإمام الصدر ليوارى في الثرى بحسينية الزهراء - صور.

وأتم البيان بقوله : وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، من العاشرة حتى الثانية عشرة، ومن الثالثة حتى السادسة ايام الأحد والاثنين والثلاثاء في 3 و4 و5 اكتوبر 2021".