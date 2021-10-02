بسام الشماع: اختراع حرس الحدود لأول مرة فى تاريخ البشرية من أجدادنا الفراعنة| تفاصيل

قال الدكتور بسام الشماع الباحث فى علم المصريات إن الجيش فى الدولة المصرية القديمة يعتبر أول جيش نظامى، والبداية كانت بالعقيدة القتالية للقادة الفراعنة والجندى، منوها إلى أن هناك ملك فى الأسرة الأولى يسمى حور عحا، وكان هناك معنى وراء اسمه وهو حير: حورس، أما عحا كان معناه: أنه رجل محارب، فهنا يظهر هذا الشخص اسمه محارب من 5200 سنة تقريبا، كما أن ملوك الفراعنة كان لديهم عقيدة فى تعزيز حدودهم، وبناء القلاع حولهم.

وتابع بسام الشماع ، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سي"، أن اختراع فكرة الحد للبلد التى تعيش بها، واختراع فكرة حرس الحدود لأول مرة فى تاريخ البشرية، ناتجة من أجدادنا القدماء المصريين، كاشفا أن اختراع فكرة القلاع و الفيالق العسكرية.

وأشار بسام الشماع، إلى أن هناك قائد عسكرى بالدولة القديمة يسمى "ولى" الدولة المصرية القديمة يشرح فى النص الخاص به، كيف خاض الحروب، وكان هناك تشجيع للجندى المكافح كان شئ من ذهب من قائده، ومن هنا نصل إلى كيفية تكوين جيش نظامي بفوالقه، سواء كان كاتب الجندية الذى يعد التجنيد للجنود، ينزل القرى ويكتب أسماء المجندين.

وأكد بسام الشماع أن جنود المصريين القدماء كانوا يتسمون بالبشرة السمراء والقوة، ووجد فرق تسمى "الفايلق" كانوا يقومون بإصابة احداق عيون العدو، وكان الجندي يضرب السهم يصطدم بحدقة عين العدو ناحية الجبهة الأخرى، ومن هنا تظهر "القناصة" فى مصر القديمة.

وأوضح بسام الشماع أن المارش العسكرى فى مصر القديمة كان بدءا من الرجل الشمال، فكانت مارش شمال يمين، وكان أول مارش فى جيوش العالم، وأقاموا أجدادنا المصريين القدماء باختراعه لأول مرة بالعالم، وجميع تماثيل جنود مصر القديمة يتقدمون بالرجل الشمال، مكملا أن العجلات الحربية اختراع غير مصرى، ولكنه تطور على أديى المصريين.