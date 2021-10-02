عماد الدين حسين: احتفالية اليوم رسالة شكر وتقدير للقضاء المصري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي، إنه يتم الاحتفال بعيد القضاء لأول مرة، واحتفالية اليوم تعتبر رسالة شكر وتقدير من الدولة للقضاء المصري .

وأضاف عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس السيسي كرم أسر شهداء القضاء وعلى رأسهم المستشار هشام بركات ".

وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن استقلالية القضاء ودوره تحقيق العدالة والمساواة بين كل أفراد الشعب ".

وأكمل عماد الدين حسين :" اليوم كان رسالة من الدولة للقضاء بأن الشعب المصري ومؤسسات الدولة تدعم القضاء بشكل كامل ".

ولفت عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية تطوير منظومة القضاء والتحول رقميا "، مضيفا:" وزير العدل تحدث عن أهمية ميكنة منظومة القضاء والشهر العقاري ".