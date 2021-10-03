بعد فتوى حنان ترك.. الإفتاء توضح حكم دفع الفرق بعد تبديل الذهب المستعمل.. فيديو

علق الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما كتبته الفنانة حنان ترك أن تبديل الذهب المستعمل بالذهب الجديد ودفع الفرق ربا محرم، قائلا: "ما كتبته الفنانة سوء فهم للأحاديث النبوية والأمر ليس ربا على الإطلاق".

وأضاف "وسام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "النبي قال لا تبيعوا الذهب بذهب إلا مثل بمثل ولا الفضة بفضة إلا مثل بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض"، لافتا: "معنى الحديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرب".



وأشار إلى أن المقصود من الحديث الذهب المعهود عندهم الدنانير والدراهم معيار القيمة، ووثيقة تبادل، موضحا: "الذهب المعهود في هذا العصر كان الدنانير والدراهم كمعيار للقيمة ومقياس للأسعار وقيد التبادل".

وأوضح أن الذهب الآن سلعة فيه مصنعية، لذا الفقه الإسلامي، نص على أن عمل الناس في الذهب المصوغ على خلاف هذا، وأن الذهب سلعة كسائر السلع"، مردفا: "الذهب حلى ليس فيه زكاة بينما البنكنوت فيه زكاة، وأن استبداله ليس ربا على الإطلاق".

