آراء الجماهير حول فرض الضرائب علي اليوتيوبر والبلوجرز

أخضعت وزارة المالية خلال الفترة الحالية، صانعي المحتوي على شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا اليوتيوبرز والمدونين؛ لقانون الضرائب علي الدخل ضمن الإجراءات الخاصة بحصر المجتمع ضريبيا وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، ورصدت عدسة موقع صدى البلد أراء الجماهير حول فرض تلك الضرائب.

قال "حسام خالد " بأن البلوجرز في الفترة الأخيرة حصلت علي مكاسب كبيرة غير مشروعة ،كما أنهم جعلوا كافة الشباب تترك أعمالها وتعمل علي الانترنت .

وأشار "فؤاد بدري" بأن الحكومة من حقها أن تفرض تلك الضرائب عليهم لأنها من حق الدولة ، كما أن الدولة يجب أن تطبق القانون علي المتهربين من الدفع .

وأكد " شادى خالد " علي أن فرض الضرائب أمر هام ولكن بالأخص علي أصحاب الفيديوهات التي تعد بدون محتوي هادف وذلك من أجل منعهم وحماية متابعين مواقع التواصل الإجتماعي

وأختتم "أحمد مصطفي" بأن البلوجرز أنتشرت بشكل كبير والتي أصبحت تقدم عدد كبير من الفيديوهات دون أي محتوي بالأضافة الي المكاسب غير المشروعة لصغار السن ، فيعد تلك القانون صارم تطبيقة