عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آراء الجماهير حول فرض الضرائب علي اليوتيوبر والبلوجرز

صدى البلد

أخضعت وزارة المالية خلال الفترة الحالية، صانعي المحتوي على شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي،  وتحديدا اليوتيوبرز والمدونين؛ لقانون الضرائب علي الدخل ضمن الإجراءات الخاصة بحصر المجتمع ضريبيا وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، ورصدت عدسة موقع صدى البلد أراء الجماهير حول فرض تلك الضرائب.

قال "حسام خالد " بأن البلوجرز في الفترة الأخيرة حصلت علي مكاسب كبيرة غير مشروعة ،كما أنهم جعلوا كافة الشباب تترك أعمالها وتعمل علي الانترنت .

وأشار "فؤاد بدري" بأن الحكومة من حقها أن تفرض تلك الضرائب عليهم لأنها من حق الدولة ، كما أن الدولة يجب أن تطبق القانون علي المتهربين من الدفع .

وأكد " شادى خالد " علي أن فرض الضرائب أمر هام ولكن بالأخص علي أصحاب الفيديوهات التي تعد بدون محتوي هادف وذلك من أجل منعهم وحماية متابعين مواقع التواصل الإجتماعي

وأختتم "أحمد مصطفي" بأن البلوجرز أنتشرت بشكل كبير  والتي أصبحت تقدم عدد كبير من الفيديوهات دون أي محتوي بالأضافة الي المكاسب غير المشروعة لصغار السن ، فيعد تلك القانون صارم تطبيقة

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ؟ علي جمعة يجيب

مجاهد: كيروش له الحق في اختيار اللاعبين.. والزمالك أنهى أزمة القيد.. فيديو

"هينسي" تضع لمسات ساحرة على فورد F-150 رابتور.. فيديو

أعظم أسباب إنشراح الصدر وإبعاد الضيق وفك الكرب والرضا

النوبة القلبية .. 6 علامات تحذيرية يجب اكتشافها قبل فوات الأوان

ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة" داخل معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ