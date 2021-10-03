الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام أستون فيلا

يستضيف فريق توتنهام نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على استاد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه نونو سانتو، لإيقاف نزيف النقاط، بتحقيق الفوز على أستون فيلا، في لقاء اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخسر توتنهام، آخر ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سقط أمام كريستال بالاس 3 -0، وأمام تشيلسي بنفس النتيجة، وأمام آرسنال 3- 1.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أستون فيلا، في خطف الثلاث نقاط من توتنهام، للاقتراب خطوة، من المربع الذهبي.

وحقق أستون فيلا مفاجأة، بالفوز على مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الماضية،

ويفتقد أستون فيلا لخدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، بسبب الإصابة.

كان دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، أعلن مؤخرا، أن تريزيجيه، سيغيب بنسبة كبيرة، عن صفوف الفيلانز، حتى نهاية العام الجاري.

وقال دين سميث في تصريحات صحفية: "تريزيجيه قد لا يستطيع اللعب مجددا، معنا خلال العام الجاري".

وأصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة أستون فيلا وليفربول، في شهر إبريل الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2022.

ترتيب أستون فيلا وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

يحتل أستون فيلا المركز الثامن، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.