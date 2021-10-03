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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يواجه وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد، عندما يواجه فريق وداد بوفاريك الجزائري في ثاني مباريات الفريقين بالبطولة العربية للأندية التي تقام في نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر، وحتى 9 أكتوبر الجاري.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم على صالة نادي الاتحاد السكندري، واستعد لها « رجال سلة الأهلي» بشكل قوي، بعد أن حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب فريق شعب حضرموت اليمني.


ويوجد فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائر»، وشعب حضرموت «اليمن»، والفتح «السعودية».


وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.
 
ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.
ويدخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

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