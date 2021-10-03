عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يوضح خطورة ممارسات الحوثيين في اليمن

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية.

وقال "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي جمعه بممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نشرته صحيفة “عاجل”، إنه تم استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030.

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن، موضحا أنه أكد لبوريل موقف المملكة من ملف إيران النووي.

من جانبه، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد أكبر شريك استراتيجي للسعودية، لافتا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية في السعودية الوضع في اليمن وملف إيران النووي.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ميليشات الحوثي اليمن

ترشيحاتنا

بعد الخسارة أمام اتليتكو مدريد.. هل يعاقب القدر برشلونة لتخليه عن ميسي؟

سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب.. الإفتاء تكشف عنها

بينيت يبعث برسالة تحذير لـ عرب إسرائيل.. ما فحواها؟

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن واقعة تبديل جثتين

قبل مواجهة ليبيا.. فكري صالح يوجه رسالة حاسمة إلى لاعبي منتخب مصر

النيابة عن محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود: "نسأل الله أن ينزل بالكافرين أشد العذاب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

شكوى للفيفا.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشان أزمة أجاي مع الأهلي

يؤدي لوفاة الملايين.. الصحة العالمية تحذر من خطر يفاقم إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ