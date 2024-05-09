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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل دعوية بالوادي الجديد للتوعية بالقضايا المجتمعية والفكرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك وعاظ منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، في القافلة الدعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال شهر مايو الجاري، لتنفيذ برنامج توعوي يتواجد فيه الوعاظ والواعظات في جميع المناطق بها ويلتقون فئات جماهيرية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية المباشرة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

 

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وقال الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، إنه من المقرر أن تركز القوافل في برنامجها الدعوي والتوعوي على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام.

وأكد مدير وعظ الوادي الجديد، أن القوافل تستهدف التأكيد على أهمية بناء الشباب، من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مما يمكنهم من بناء الدولة المصرية والوقوف في وجه أعدائها في الداخل والخارج.

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