جمعوا الأطـ.فال وأطلقوا النار عليهم.. تفاصيل جديدة عن التطهير العرقي في دارفور

كشفت شهادات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش في دارفور تفاصيل مثيرة للقلق عن مذبحة واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الصيف الماضي، عندما سعى مدنيون أبرياء إلى الهروب من العنف الذي يجتاح المنطقة.

وفقا لما نشرته الجارديان، يشهد الأطفال، الذين تم وصفهم بأنه تم "تكديسهم وإطلاق النار عليهم" أثناء محاولتهم الفرار من العاصمة الإقليمية الجنينة، على الطبيعة العشوائية والوحشية للهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع. إن الاستهداف المنهجي لقبيلة المساليت غير العربية في السودان يسلط الضوء على الواقع المزعج المتمثل في التطهير العرقي الذي يتكشف في غرب دارفور.

تقدم إفادات الشهود البالغ عددها 221 والتي جمعتها هيومن رايتس ووتش، أحدث الأدلة على أن قوات الدعم السريع بقيادة العرب نظمت حملة منسقة من التطهير العرقي استمرت 12 شهرًا ضد قبيلة المساليت غير العربية في غرب دارفور.

قال شهود لباحثي هيومن رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع طاردت وقبضت وأطلقت النار على الرجال والنساء والأطفال الذين ركضوا في الشوارع أو حاولوا السباحة في نهر كاجا الموسمي سريع التدفق الذي يخترق المدينة وغرق الكثير.

وصف صبي يبلغ من العمر 17 عامًا مقتل 12 طفلاً وخمسة بالغين في 15 يونيو قائلاً: "قامت قوتان من قوات الدعم السريع ... بإمساك الأطفال من والديهم، وبينما بدأ الآباء بالصراخ، أطلقت قوات الدعم السريع النار على والديهم، وقتلهم.

وأضاف: "ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم". "لقد ألقوا جثثهم في النهر وأمتعتهم وراءهم".

رداً على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. ويُقترح فرض حظر على الأسلحة على السودان ونشر قوة شرطة قوية في دارفور كإجراءات أساسية لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

يوصف الوضع الحالي في الفاشر، آخر مدينة يسيطر عليها الجيش السوداني في دارفور، بأنه محفوف بالمخاطر، مع تصاعد المخاوف من وقوع مذبحة وشيكة واسعة النطاق. ومع تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب المزيد من إراقة الدماء، فإن الفظائع التي ارتكبت في الجنينة هي بمثابة تحذير صارخ من العواقب المحتملة للتقاعس عن العمل.

تؤكد تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمنع وقوع المزيد من الفظائع وتخفيف الأزمة الإنسانية التي تجتاح دارفور. إن شهادات الناجين، التي تروي مشاهد الرعب واليأس، هي بمثابة تذكير مؤثر بالتكلفة الإنسانية للصراع وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية في مواجهة الشدائد.