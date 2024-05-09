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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقطة المباراة .. طفلة ووالدها يخطفان الأنظار في مباراة الإسماعيلي والداخلية

الطفلة ووالدها
الطفلة ووالدها

تصدرت طفلة ووالدها التفاعل علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد خطف الأنظار خلال مباراة الإسماعيلي والداخلية المقامة على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري.

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والتقطت الكاميرا لقطة لطفلة إسمعلاوية تزيل العرق عن والدها  بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهو ما نال إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وانتهي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والداخلية بالتعادل السلبي دون أهداف .

وكانت المباراة انطلقت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدلًا من انطلاقها في الساعة الرابعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.


وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى، معاذ الحناوي، عبدالرحمن سيد صميدة، إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيمزي، فانوم ألفريد، إبراهيم أيولا، إسلام عبد النعيم

الهجوم: تونجي أوموتوشو

فيما ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد دسوقي، حمدي النقاز

الوسط: عمر الساعي، عماد حمدي، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي

الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

يدير اللقاء تحكيميا، أحمد جمال حكما للساحة، ويعاونه كلا من عمر فتحي، طارق مصطفى مساعدين، محمد العتباني حكما رابعا، محمود بسيوني حكما للفيديو، ويعاونه هشام القاضي.

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رواد مواقع التواصل الإجتماعي الاسماعيلية النادي الاسماعيلي

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