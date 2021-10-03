تنسيق الجامعات 2021.. رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فتح مرحلة تقليل الاغتراب، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

أعلن مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق حيث شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

فتح الموقع الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب .

وكان الموقع الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2021، بدأ في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد2021 – 2022، ابتداءً من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر واستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك فى إطار الحرص على مستقبل جميع الطلاب.

تنسيق الجامعات

تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط



تقليل الاغتراب .. ويمكن الان للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، التقديم من خلال هذا الرابط عبر موقع التنسيق.

تقليل الاغتراب .. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق

مواعيد تقليل الاغتراب للقبول في الجامعات



وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إن موعد تقليل الاغتراب سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يتم الإنتهاء من العمليات الخاصة بالمراجعة وترشيح الطلاب، وسوف تكون النتائج متوفرة أمام الطلاب من خلال الدخول هنا، ووصل عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وهم الذين تم ترشيحهم إلى الكليات والمعاهد، وهذا عن طريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد لـ 555456 طالبا وطالبة.

تقليل الاغتراب .. وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن أنه بالنسبة إلى التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذي يتم ترشيحه في العملية الخاصة بالتنسيق إلى أحد المعاهد الخاصة أو المتوسطة، وهي التي تخص التقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر وهو غير المناظر.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه التحويلات تتم بشرط أن يستكمل الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد الذي يريد أن يحول له، وهذا في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية ويكون بأسبقية المجموع.

تنسيق 2

حالات استنفاد الرغبات



استنفد 4837 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1080 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة لـ حالات استنفاد الرغبات، فقد استنفد الرغبات 4837 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1080 طالبا وطالبة من القسم الأدبي.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن سبب استنفاد الرغبات جاءت لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يتم فتح مكتب التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.