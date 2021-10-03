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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجارة جامعة عين شمس تعلن عن تعليمات للطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية

صدى البلد

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري عن  نتيجة اسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة .

واوضح الدكتور خالد قدري أنه على الطلاب الذين تم قبولهم عليهم التوجه الى الكلية لسداد المصروفات الدراسية المقررة الكترونيا عن طريق حساب الطالب علي نظام جامعة عين شمس الإلكتروني (UMS) ، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق ٣ اكتوبر وحتي الثلاثاء الموافق ٥ اكتوبر الجاري .

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جدير بالذكر ان مجلس جامعة عين شمس كان قد وافق بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط على قرار مجلس كلية التجارة علي تعديل شروط القبول  بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بالكلية بحيث  يكون الحد الادني لدرجة اللغة الانحليزية كلغة اولى 65% اذا كانت اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى، وان يكون  75% اذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
لمعرفة الاسماء يرجي زيارة الرابط التالي 
‏https://www.facebook.com/436147646742681/posts/1452222338468535/?sfnsn=scwspmo
 

جامعة عين شمس لتجارة جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري قسم اللغة الإنجليزية اسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية اخبار التعليم

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