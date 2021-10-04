صناع الخير: 10 ملايين مواطن مصابون بمرض السكر في مصر.. فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن هناك ما يقرب من 10 مليون مواطن مصابون بمرض السكر، معقبا: "10% منهم مهدد بالإصابة بالمرض السكري، 2.5 ملوين مواطن لديهم مشاكل القدم السكري القدم السكري.



وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة صناع الخير أطلقت 15 مبادرة خلال 5 سنوات، في القطاع الطبي والتنموي، مؤكدًا أنّ مبادرة قدم صحيح في الجانب الطبي، واحدة من المبادرات التي تهدف إلى لتوفير العلاج لمرضى القدم السكري غير القادرين في المحافظات.

وأشار مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى أن هناك مليون حالة مهددة بالبتر بسبب القدم السكري وهو ما يجعلنا نتحرك بشكل سريع، وتم إطلاق مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري.

وأوضح أن المبادرة تعمل على الكشف والعلاج والتوعية، وكذلك المتابعة الشهرية لحالات ما قبل البتر لمرضى القدم السكري، مؤكدا أن مبادرة قدم صحيح تنطلق فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.