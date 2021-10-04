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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة : نسعى للانتهاء من تطعيم جميع العاملين في مجال التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

تلقي اللقاح
تلقي اللقاح

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن زادت أعداد المتلقيين للتطعيم خلال الفترة القليلة الماضية، مشيراً إلى تطعيم طلاب الجامعات وكافة العاملين في المنظومة التعليمية، والعاملين بهيئة التدريس والتربية التعليم.

وأضاف أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطعيم هؤلاء الفئات خاصة قبل بدء العام الدراسي، لضمان أعلى مستوى حماية للطلاب.

ومن جانبه، أشار خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم كافة الطلاب قبل العام الدراسي، منوها بأن خلال الأيام القادمة تجاوز عدد الطلاب الحاصلين على اللقاح 150 ألف.

وأكمل خالد مجاهد: إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع الطلاب، منوها بأن تطبيق"Egypt Health Passport" سيساهم في كشف موقف الطلاب من الحصول على اللقاح.

 واستطرد المتحدث باسم وزارة الصحة: “الطالب مش هيقدر يدخل الجامعة من غير حصوله على التطعيم..ولذلك نناشد الجميع بالحصول على اللقاح”.

الصحة مجال التعليم بدء العام الدراسي الجديد مستشار وزيرة الصحة تكنولوجيا المعلومات

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