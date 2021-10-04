اشتعلت سيارته.. وفاة الرسام السويدي صاحب الرسومات المسيئة للرسول الكريم

أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارس فيلكس، الذي اشتهر بالرسوم المسيئة للرسول (ص) قد لقى مصرعه في حادث سيارة، عقب اصطدام سيارته بشاحنة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث جاء عقب اصطدام شاحنة بسيارة شرطة مدنية كان يستقلها لارس فيلكس في حماية الشرطة، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السويدية تي تي إن الشرطة أكدت أن فيلكس كان يستقل السيارة مع ضابطي شرطة في السيارة، حيث يعيش في حماية الشرطة منذ الرسومات المسيئة للرسول (ص).

وقالت السلطات السويدية إنها تجري تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، حيث تفحمت الجثث داخل السيارة، نتيجة اشتعال النيران.