سقوط عشرات الجرحى في انفجار مبنى سكني بـ السويد.. صور

انفجار مبنى في السويد

وقع انفجار قوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مبنى سكني وسط جوتنبرج على الساحل الغربي للسويد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، أعلنت الإذاعة السويدية أنه تم نقل ما لا يقل عن 25 شخصا إلى المستشفى، وتم إجلاء حوالى 100 من سكان مجمع الشقق فى وسط جوتنبرج.

وتعمل الشرطة وخدمات الانقاذ في مكان الحادث، وبحسب معلوماتهم، تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في سيارة إسعاف و 20 بالحافلة.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق. قفز الناس وخرجوا من النوافذ هربا من الحريق. وكان الدخان يتطاير على ثلاثة مداخل وكراج وشقق.

وبحسب تقارير إعلامية، اندلعت حرائق في عدة مبان بعد الانفجار الأولي. وأصيب ما لا يقل عن ثلاثة من الضحايا بجروح خطيرة.

وتتواجد خدمات الطوارئ والشرطة السويدية في موقع الانفجار حيث تعمل على إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة.

وشرع ضباط الشرطة في التحقيق في الحادث لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار، وتم تطويق المبنى.

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