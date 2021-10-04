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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. أحدث ظهور لـ رامي صبري عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فيها من داخل الجيم، بملابس رياضية، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

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رامى صبرى يحتفل بوصول أغنية غريب الحب لـ 35 مليون مشاهدة

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والدة رامي صبري في الرعاية المركزة

أغنية حالة اكتئاب
تجاوزت أغنية حالة  اكتئاب للمطرب رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري؛ حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحها بشهر على يوتيوب .

 

وحققت أغنية حالة اكتئاب مليون و600 ألف مشاهدة ؛ حيث لقت الأغنية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان الفنان رامي صبري، قد نشر  البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

واحتفل الفنان رامي صبري بوصول أغنية “غريب الحب” لأكثر من 35 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب.


وكتب رامي صبري عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: "شكرا .. 35 مليون".

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