أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 3-10-2021



كما سجل اليورو للشراء 18.1236 جنيه، والبيع 18.2789 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.1687 جنيه ، البيع 21.3702 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3588 جنيه، والبيع 12.4792 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4369 جنيه، والبيع 2.4581 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8092 جنيه، والبيع 1.8287 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7858 جنيه، والبيع 1.8026 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.7955 جنيه، والبيع 16.9393 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.0761 جنيه، والبيع 14.1955 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.3437 جنيه، والبيع 11.4634 جنيه