وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا للتعاون في تدريب المتخصصين في السكك الحديدية

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا أمس الأحد، مع ممثلي أكاديمية Deutche Bahns الألمانية، وممثلي شركة السويدى Education, وممثلي هيئة السكك الحديدية المصرية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تدريب المتخصصين في مجال السكك الحديدية، وتقديم الاستشارات التدريبية، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير خلال الاجتماع على ترحيبه بالوفد الألماني مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي، مضيفًا أن مصر تتخذ من ألمانيا نموذجًا مُلهمًا في الاهتمام بهذا النوع من التعليم، الذي يمثل قاطرة التنمية لأي دولة، مؤكدًا على السعي للاستفادة من الخبرة الألمانية فى هذا المجال.

واستعرض الوزير الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، حيث تم إنشاء ٣ جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها فعليًا في (القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف)، وجار العمل فى إنشاء ٧ جامعات جديدة في (شرق بورسعيد، و٦ أكتوبر، و برج العرب، الأقصر الجديدة، أسيوط، سمنود، المنصورة)، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تجربة التعليم الفني والتكنولوجي من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات السمعة المتميزة، وتحقيق التعاون والتكامل مع الجهات الصناعية والقطاع الخاص، لتصميم برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل وتراعي المواصفات العالمية الحديثة وتوفير تدريب عملي مستمر للطلاب لتأهيلهم للعمل بعد التخرج.

وأكد د. عبدالغفار على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالجوانب الفنية وتطوير الموارد البشرية العاملة فى المشروعات الجديدة، ومن هنا يأتى حرص الوزارة على توفير برامج دراسية متطورة تخدم النهضة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وتوفير تدريب وتأهيل عالي المستوى للخريجين وخاصة خريجي التعليم الفنى والتكنولوجي.

وأشار الوزير إلى حجم الاستثمار الكبير الذى قامت به الدولة في مجال النقل مؤخرا، لافتا إلى المكانة المتميزة لأكاديمية Deutche Bahns فى تقديم الاستشارات التدريبية فى مجال السكك الحديدية، و تطلعه لعقد تعاون مع الأكاديمية يُثمر عن إنشاء برامج دراسية، ومشروعات بحثية، وخطط تدريبية مشتركة، تساهم فى دعم هذا القطاع ورفع مستوى العاملين فيها، وتحقق طموحات الدولة في النهضة بهذا القطاع الحيوي.

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة فى منظومة الجامعات التكنولوجية مع أكاديمية Deutche Bahns ومؤسسة السويدي، فى تقديم برامج تدريبية فى مجال السكك الحديدية، ونقل الخبرة الألمانية فى هذا المجال، وكذلك تطوير برنامج السكك الحديدية، المقرر تدريسه اعتبارًا من العام الدراسي القادم بالجامعات التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات هذا القطاع من الفنيين المهرة.

وقدم الوزير الدعوة لممثلى الأكاديمية لزيارة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كنموذج لهذا النوع من الجامعات، والإطلاع على مستوى المنشآت والمعامل المتطورة، وإبداء المشورة الفنية لتطوير العمل بها.

وأعرب السيد/ هيكو شولز المدير الدولى للأكاديمية عن ترحيب بلاده بالتعاون الدائم مع مصر، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وأكد إعجابه الشديد بأن مصر تتخذ المسار الصحيح للتطوير بالاهتمام برفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى والتركيز على بناء القدرات، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل للوصول مؤسسات ناجحة.

وقدم السيد/ شولز عرضًا لامكانات أكاديمية Deutche Bahns حيث تقدم ٣ آلاف برنامج تدريبى ويلتحق بها أكثر من ٢٧٠ ألف مُتدرب حول العالم وتعمل في حوالى ٣٠ دولة، وتقدم برامج تدريبية فى مجال النقل وأنظمة المترو وتشمل تخصصات (أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونقل الحافلات، وإدارة وتخطيط النقل، والسلامة)، وتقدم الأكاديمية برامج تدريب تفصيلية لكل من العاملين والفنيين والمهندسين والمديرين، إلى جانب تدريب المدربين، وتمنح شهادات معتمدة دوليًا ودرجات دراسات عليا في مجال إدارة السكك الحديدية وأنظمة المترو.

ومن جانبه، أشاد د. مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية باللقاء نظرا لأهميته في تحقيق تعاون بناء لخدمة مجال السكك الحديدية وتوفير تدريب يشمل جميع العناصر البشرية بهذا المجال الحيوى، بداية من العامل والمهندس وحتى المديرين، مشيرًا إلى استكمال المحادثات مع الجانب الألماني حتى إتمام الاتفاق النهائي.

وأشار المهندس مدحت ماهر الرئيس التنفيذى لمؤسسة السويدي إلى أن هذا التعاون يستكمل الاتفاقات بين المؤسسة ومنظومة الجامعات التكنولوجية، التى تفتح مسارات جديدة فى التعليم تخدم سوق العمل بتوفير خريجين مؤهلين على أعلى مستوى، بما ينعكس على رفع مستوى الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما ناقش الاجتماع التعاون بين الوزارة ومؤسسة السويدي، لفتح ١٠ جامعات تكنولوجية جديدة.

شارك فى الاجتماع، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني وأمين صندوق تطوير التعليم، د. مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، ومن الجانب الألماني، السيد/ هيكو شولز المدير الدولى لأكاديمية Deutche Bahns، أ/ يوسف خليفة المدير التنفيذي للشرق الأدنى والأوسط للأكاديمية، أ/ خالد مرسي المدير التنفيذي للأكاديمية، ومن مؤسسة السويدى المهندس/ مدحت ماهر الرئيس التنفيذى لشركة السويدى T&D، وأ/ إيهاب سلامة الرئيس التنفيذى لمؤسسة السويدي Education، وأ/ حنان الريحانى الرئيس التنفيذى لأكاديمية السويدي، ومن هيئة السكك الحديدية د. محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، المهندس/ هانى زكي رئيس قطاع المشروعات.