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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ؟ ممكن بشروط

محمد صلاح - جائزة
محمد صلاح - جائزة بوشكاش

الأداء وحده لايكفي الجناح المصري محمد صلاح، للوصول إلى مناله وتحقيق حلم المصريين بالحصول على لقب أفضل لاعب في العالم التي يمتلك حقوقها الحالية البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

صلاح يصنع المستحيل 

مع الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل 4 سنوات تمكن صلاح من تحقيق لقب الهداف وأفضل لاعب، وتوقع الكثيرون بأن بالونة صلاح ستنفجر في العالم التالي بعد موسم استثنائي لن يتكرر.

لكن الفرعون المصري خيّب آمال النقاد وواصل تألقه وحصد مع ليفربول الألقاب واحدًا بعد الآخر فضلًا عن جولئز فردية لم يحققها لاعب في ليفربول خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

بطولات وألقاب فردية 

حقق محمد صلاح مع ليفربول عدد من البطولات التي غابت عن الفريق عشرات السنوات وأهمها الدوري الإنجليزي الموسم قبل الفائت ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في افريقيا مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرة، وهداف الدوري الإنجليزي مرتين، ولاعب الشهر والسنة مرات متتالية مع ليفربول، كما كان اللاعب العربي الأول الذي يحصد لقب ثالث أفضل لاعب في العالم في موسم عانى فيه من جحيم الإصابة.

لماذا صلاح أفضل من رونالدو وميسي ؟

لعب صلاح خلال الموسم الحالي 9 مباريات أحرز خلالها 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة، دافعًا ليفربول إلى صدارة البريمييرليج وكذلك صدارة مجموعة ليفربول الصعبة في دوري أبطال أوروبا التي ضمت أتليتكو مدريد وبورتو وميلان.

وفي الوقت نفسه يعاني الأرجنتيني ليونيل ميسي من عقدة تهديفية حيث لم يسجل مع باريس منذ انضمامه سوى هدف وحيد في شباك مانشيستر سيتي، بينما غابت فاليته خلال مباريات الدوري الفرنسي.

أما كريستيانو رونالدو فغاب عن التهديف لمباراتين متتاليتين مع مانشستر يونايتد، في الوقت الذي فضّل مدرب الفريق عدم الدفع به أساسيًا في مباراته الأخيرة.

ويعتبر محمد صلاح في أوج لياقته وأفضل مستوياته، بينما يغيب التوفيق عن ميسي ورونالدو في الوقت الحالي.

هل يحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

ليست مستحيلة، بالعكس إنها تقترب من محمد صلاح من حيث الأداء والفاعلية في المناسبات الكبرى، لكن صلاح يحتاج على الأقل أن يحظى بلقبين من أكثر من 5 بطولات يشارك فيها في الموسم الحالي.

  يحتاج صلاح للظفر بلقب كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في الكاميرون، فضلًا عن تحقيق لقب دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي هذا الموسم والصعود إلى كأس العالم مع مصر وتحقيق نتيجة ايجابية ليكون قادرًا على حصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

ومنافسة محمد صلاح على الجائزة خلال الموسم الحالي من الممكن أن تكون صعبة بسبب غياب ليفربول عن التتويجات المهم خلال الموسم. 

 

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الدوري الإنجليزي ليفربول أفضل لاعب في إفريقيا

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